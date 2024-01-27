(Poppin) Акулина Ivanovna
Место рожденияРоссия
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Степанида Абросимовна
Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов
Россия
Рождение ребёнка
1844
Сын: Папин Poppin Карп Абросимов
Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов
Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich
Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов
Russia
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Абросимовна
Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1857
Сын: Папин Poppin Исак Абросимов
Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов
Россия
Рождение ребёнка
1861
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863
Сын: Папин Poppin Петр Абросимов
Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Россия