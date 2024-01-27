(Poppin) Акулина Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Poppin) Акулина Ivanovna

Место рождения

Россия

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Степанида Абросимовна

Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов

Россия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Папин Poppin Карп Абросимов

Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов

Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Папин Poppin Федор Fyodor Fred Poppin Абросимов Abrosimovich

Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов

Russia
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Абросимовна

Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1857

Сын: Папин Poppin Исак Абросимов

Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов

Россия
Рождение ребёнка
1861

Сын: Папин Poppin Спиридон Абросимов

Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Папин Poppin Петр Абросимов

Отец ребёнка: Poppin Папин Abrosim Абросим Yeftayovich Ермолов

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
Россия
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