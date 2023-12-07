Дунаева Параскева Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунаева Параскева Никитична

Дунаева Параскева Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Дунаев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Дунаев Алексей Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Лукия Алексеевна

Отец ребёнка: Дунаев Алексей Яковлевич

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунаев Алексей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close