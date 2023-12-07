Дунаева Параскева Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1912
Отец ребёнка: Дунаев Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Лукия Алексеевна
Отец ребёнка: Дунаев Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно