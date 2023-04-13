Курилов Никита Ростиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
19.03.1893
Дочь: Семенова Дарья Никитична
Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна
Бракосочетание
15.01.1895
Жена: Курилова Мария Семеновна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1896
Сын: Курилов Иван Никитич
Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
08.06.1905
Сын: Курилов Александр Никитич
Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
18.02.1912
Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно