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Курилов Никита Ростиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Курилов Ростислав Данилович

Мать: Курилова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
19.03.1893

Дочь: Семенова Дарья Никитична

Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна

Бракосочетание
15.01.1895

Жена: Курилова Мария Семеновна

ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
24.02.1896

Сын: Курилов Иван Никитич

Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
08.06.1905

Сын: Курилов Александр Никитич

Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Курилов Афанасий Никитич

Мать ребёнка: Курилова Мария Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно