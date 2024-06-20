Ефимия Афанасьева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Афанасьева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Григорьев

Рождение ребёнка
19.01.1834

Сын: Савва Трифонов

Отец ребёнка: Трифон Григорьев

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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