Спиридонова (Остроумова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова (Остроумова) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Остроумов Виктор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Спиридонов Борис Павлович

Отец ребёнка: Спиридонов Павел

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Королева Галина Павловна

Отец ребёнка: Спиридонов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Павел

Смерть
Неизвестно
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