Спиридонова (Остроумова) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Остроумов Виктор Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Спиридонов Борис Павлович
Отец ребёнка: Спиридонов Павел
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Королева Галина Павловна
Отец ребёнка: Спиридонов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Павел
Смерть
Неизвестно