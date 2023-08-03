Евдокимова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Елена Сергеевна

Место рождения

Петропавловск-Камчатский

Дата рождения

03.03.1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1981

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Мать: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский
Рождение ребёнка
25.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск-Камчатский