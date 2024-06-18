Чумак Трофим Андреев 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чумак Трофим Андреев

Место рождения

Дягова, Чернігівська область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Чумак Андрей Демьянов

Мать: Ирина Иосифова

Дягова, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Михайловна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Чумак Мария Трофимова

Мать ребёнка: Христина Михайловна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Чумак Иван Трофимов

Мать ребёнка: Христина Михайловна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чумак Ярема Трофимов

Мать ребёнка: Христина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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