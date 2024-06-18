Чумак Трофим Андреев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Чумак Андрей Демьянов
Мать: Ирина Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Михайловна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Чумак Мария Трофимова
Мать ребёнка: Христина Михайловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чумак Иван Трофимов
Мать ребёнка: Христина Михайловна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Чумак Ярема Трофимов
Мать ребёнка: Христина Михайловна
Смерть
Неизвестно