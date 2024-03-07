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Марина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

04.05.1840 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.

Дочь: Ефросинья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.

Дочь: Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.11.1831 ст.

Дочь: Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.08.1833 ст.

Сын: Емельян Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.04.1836 ст.

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.03.1838 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.05.1840 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От простуды

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