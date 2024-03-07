Марина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 ст.
Дата смерти04.05.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.
Дочь: Ефросинья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
02.10.1830 ст.
Дочь: Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
23.11.1831 ст.
Дочь: Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
05.08.1833 ст.
Сын: Емельян Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
20.04.1836 ст.
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
03.03.1838 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Смерть
04.05.1840 ст.
От простуды