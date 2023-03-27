Фигуровский Антонина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФигуровский Антонина Арсентьевна

Фигуровский Антонина Арсентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фигуровский Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фигуровский Михаил Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close