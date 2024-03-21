Астафьев Емельян Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Емельян Егоров

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Астафьев Егор Михайлов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Аграфена Кузьмина

Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Астафьев Михаил Емельянов

Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Астафьев Андрей Емельянов

Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Астафьев Кузьма Емельянов

Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Астафьева) Елена Емельянова

Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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