Астафьев Емельян Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Астафьев Егор Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1828
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Астафьев Михаил Емельянов
Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Астафьев Андрей Емельянов
Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Астафьев Кузьма Емельянов
Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Астафьева) Елена Емельянова
Мать ребёнка: Астафьева Аграфена Кузьмина
Смерть
Неизвестно