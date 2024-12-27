Леонтьева (Бутурлина) Варвара Михайловна 28.02.1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Леонтьева (Бутурлина) Варвара Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.02.1829, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 10.11.1882

Супруги
Леонтьев Михаил Иванович14.06.1824 г.р.
Дети
Леонтьев Михаил Михайлович03.04.1853 г.р.
Ершова (Леонтьева) Елена Михайловна1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1853

Сын: Леонтьев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ершова (Леонтьева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Леонтьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Жеребцова (Леонтьева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович

Смерть
10.11.1882

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