Леонтьева (Бутурлина) Варвара Михайловна
женский, родилась 28.02.1829, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 10.11.1882
Супруги
Леонтьев Михаил Иванович14.06.1824 г.р.
Дети
Леонтьев Михаил Михайлович03.04.1853 г.р.
Ершова (Леонтьева) Елена Михайловна1854 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1853
Сын: Леонтьев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ершова (Леонтьева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Жеребцова (Леонтьева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Иванович
Смерть
10.11.1882