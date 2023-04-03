Савкина Екатерина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савкина Екатерина Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1993

Отец: не указан

Мать: Савкина Виктория Валерьевна