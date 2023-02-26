Микуленко Федор Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1930
Дата смертиОколо 10.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930
Отец: Микуленко Игнат
Мать: Микуленко Домна
Рождение ребёнка
06.04.1950
Сын: Микуленко Владимир Федорович
Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Архиповна
Рождение ребёнка
20.09.1953
Дочь: Микуленко Галина Федоровна
Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Архиповна
Рождение ребёнка
02.07.1955
Сын: Микуленко Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Архиповна
Смерть
Около 10.10.1984