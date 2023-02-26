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Микуленко Федор Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1930

Дата смерти

Около 10.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1930

Отец: Микуленко Игнат

Мать: Микуленко Домна

Рождение ребёнка
06.04.1950

Сын: Микуленко Владимир Федорович

Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Архиповна

Рождение ребёнка
20.09.1953

Дочь: Микуленко Галина Федоровна

Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Архиповна

Рождение ребёнка
02.07.1955

Сын: Микуленко Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Пирогова Екатерина Архиповна

Смерть
Около 10.10.1984
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