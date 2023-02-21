Медведев Алексей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1958
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1958
Рождение ребёнка
22.01.1986
Сын: Медведев Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Медведева Ирина Александровна
Рождение ребёнка
22.02.2006
Дочь: Медведева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности