Кислов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1965

Отец: Кислов Александр

Мать: Кислова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.08.2000

Сын: Кислов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кислова Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислова Наталья Анатольевна

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