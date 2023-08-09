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Bindsche Karl Julius

Место рождения

Каагьярве, Valga vald, Valga maakond

Дата рождения

28.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

1913 г.р.

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каагьярве, Valga vald, Valga maakond
Рождение ребёнка
18.04.1913

Дочь: Bindsche Astria

Мать ребёнка: Bindsche Alice

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Работа или профессия
1925
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
бухгалтер Пярнуской уездной управы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Bindsche Alice

Смерть
Неизвестно