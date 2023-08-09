Bindsche Karl Julius
Место рождения
Дата рождения28.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1913
Дочь: Bindsche Astria
Мать ребёнка: Bindsche Alice
Работа или профессия
1925
бухгалтер Пярнуской уездной управы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Bindsche Alice
Смерть
Неизвестно