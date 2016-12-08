Nikitin Nikolai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nikitin Nikolai

Место рождения

Saare, Pedajaaluste, Võru, Eesti

Дата рождения

01.06.1931

Дата смерти

08.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931

Отец: Никитин Илья Никитич

Мать: Matrjona

Saare, Pedajaaluste, Võru, Eesti
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fiive

Место жительства
Неизвестно
Таллин, Эстонская ССР
Смерть
08.12.2016
Таллин, Эстонская ССР
Похороны
13.12.2016
Таллин, Эстонская ССР
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