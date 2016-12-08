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Nikitin Nikolai
Nikitin Nikolai
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Древо
Место рождения
Saare, Pedajaaluste, Võru, Eesti
Дата рождения
01.06.1931
Дата смерти
08.12.2016
Пол
Мужской
Отец
Никитин Илья Никитич
1879 г.р.
Мать
(Nikitin) Matrjona
1895 г.р.
Жена
(Nikitin) Fiive
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1931
Отец:
Никитин Илья Никитич
Мать:
Matrjona
Saare, Pedajaaluste, Võru, Eesti
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Fiive
Место жительства
Неизвестно
Таллин
, Эстонская ССР
Смерть
08.12.2016
Таллин
, Эстонская ССР
Похороны
13.12.2016
Таллин
, Эстонская ССР
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