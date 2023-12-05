Загвоздина (Торбеева) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти30.11.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Аношина Валентина Симоновна
Отец ребёнка: Загвоздин Симон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загвоздин Иннокентий Симонович
Отец ребёнка: Загвоздин Симон Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1965
юрга, Кемеровская обл. Russian Federation