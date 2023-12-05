Загвоздина (Торбеева) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загвоздина (Торбеева) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

30.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Аношина Валентина Симоновна

Отец ребёнка: Загвоздин Симон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загвоздин Иннокентий Симонович

Отец ребёнка: Загвоздин Симон Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1965
юрга, Кемеровская обл. Russian Federation
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