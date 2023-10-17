Варич Григорий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варич Григорий Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варич Зиновий

Мать: Варич м

Рождение ребёнка
1953

Сын: Варич Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Варич Валентина Александровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1959

Сын: Варич Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Варич Валентина Александровна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варич Валентина Александровна

Смерть
Неизвестно
Сердце
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