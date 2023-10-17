Варич Григорий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варич Зиновий
Мать: Варич м
Рождение ребёнка
1953
Сын: Варич Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Варич Валентина Александровна
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Варич Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сердце