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Матросова Анна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Матросов Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Матросов Степан Терентьевич

Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Матросов Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Матросова Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Матросова Марфа Терентьевна

Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матросов Терентий Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно