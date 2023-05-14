Матросова Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Матросов Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Матросов Степан Терентьевич
Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Матросов Андрей Терентьевич
Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Матросова Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Матросова Марфа Терентьевна
Отец ребёнка: Матросов Терентий Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно