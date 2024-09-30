Мэттё София Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1845
Дата смерти20.11.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
24.11.1867
Дочь: Райккерус (Мэттё) Анна Паулевна
Отец ребёнка: Мэттё Пауль Андреевич
Пигелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.11.1880