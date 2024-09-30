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Мэттё София Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1845

Дата смерти

20.11.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1863

Муж: Мэттё Пауль Андреевич

Рождение ребёнка
24.11.1867

Дочь: Райккерус (Мэттё) Анна Паулевна

Отец ребёнка: Мэттё Пауль Андреевич

Пигелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.11.1880

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