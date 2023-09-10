Москалева (Сапунова) Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1961
Сын: Москалев Сергей Викторович
Отец ребёнка: Москалев Виктор Степанович
Рождение ребёнка
27.10.1966
Дочь: Шиткина Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Москалев Виктор Степанович
Бада Читинская область
Бракосочетание
Неизвестно