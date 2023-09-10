Москалева (Сапунова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалева (Сапунова) Раиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1961

Сын: Москалев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Москалев Виктор Степанович

Рождение ребёнка
27.10.1966

Дочь: Шиткина Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Москалев Виктор Степанович

Бада Читинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москалев Виктор Степанович

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