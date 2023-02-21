Седельников Дементей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Седельников Нефед
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Седельникова Варвара Крысановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Седельников Филат
Мать ребёнка: Седельникова Варвара Крысановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Седельников Никита
Мать ребёнка: Седельникова Варвара Крысановна
Смерть
1800