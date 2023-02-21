Седельников Дементей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельников Дементей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Седельников Нефед

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Седельникова Варвара Крысановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1749

Сын: Седельников Филат

Мать ребёнка: Седельникова Варвара Крысановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Сын: Седельников Никита

Мать ребёнка: Седельникова Варвара Крысановна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1800
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край