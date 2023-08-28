Комова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Комов Федор Ефимов

Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1837

Сын: Комов Василий Ефимов

Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Анастасия Ефимова

Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1843

Сын: Комов Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1845

Сын: Комов Семен Ефимов

Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комов Ефим Карпов

Смерть
Неизвестно
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