Комова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Комов Федор Ефимов
Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов
Рождение ребёнка
01.08.1837
Сын: Комов Василий Ефимов
Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Анастасия Ефимова
Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов
Рождение ребёнка
01.08.1843
Сын: Комов Стефан Ефимов
Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов
Рождение ребёнка
17.06.1845
Сын: Комов Семен Ефимов
Отец ребёнка: Комов Ефим Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комов Ефим Карпов
Смерть
Неизвестно