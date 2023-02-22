Ларионова (Солдаткина) Наталья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти07.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Иван Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Солдаткин (ларионов) Андриан Иванович
Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1893
Причина смерти: воспаление живота