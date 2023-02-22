Ларионова (Солдаткина) Наталья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Солдаткина) Наталья Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

07.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Илларионов (солдаткин) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Иван Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Солдаткин (ларионов) Андриан Иванович

Отец ребёнка: Ларионов (солдаткин) Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов (солдаткин) Иван Иванович

Смерть
07.04.1893
Причина смерти: воспаление живота
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