Бангин Яков Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бангин Яков Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Бангин Михаил Осипов

Мать: не указана

Смерть
1849
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