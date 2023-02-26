Феодосия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1802
Сын: Владимир Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Ермолаев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гаврила Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Ермолаев
Рождение ребёнка
26.09.1806
Дочь: Фёкла Парфенова
Отец ребёнка: Парфен Ермолаев
Рождение ребёнка
06.11.1809
Сын: Павел Парфенов
Отец ребёнка: Парфен Ермолаев
Смерть
Неизвестно