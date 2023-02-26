Феодосия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1802

Сын: Владимир Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гаврила Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1806

Дочь: Фёкла Парфенова

Отец ребёнка: Парфен Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1809

Сын: Павел Парфенов

Отец ребёнка: Парфен Ермолаев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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