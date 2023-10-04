Кошелева Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1875

Сын: Кошелев Иван Борисович

Отец ребёнка: Кошелев Борис Григорьевич

Тростянка
Рождение ребёнка
17.07.1877

Дочь: Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Кошелев Борис Григорьевич

Тростянка
Рождение ребёнка
17.04.1882

Сын: Кошелев Григорий Борисович

Отец ребёнка: Кошелев Борис Григорьевич

Тростянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Борис Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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