Кошелева Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1875
Отец ребёнка: Кошелев Борис Григорьевич
Тростянка
Рождение ребёнка
17.07.1877
Дочь: Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Кошелев Борис Григорьевич
Тростянка
Рождение ребёнка
17.04.1882
Сын: Кошелев Григорий Борисович
Отец ребёнка: Кошелев Борис Григорьевич
Тростянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно