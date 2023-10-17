Свиридова (Свиридова) Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Свиридова) Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1903

Дата смерти

21.02.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1931

Муж: Архангельский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Архангельский Борис Владимирович

Отец ребёнка: Архангельский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архангельский Владимир Александрович

Смерть
21.02.1972
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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