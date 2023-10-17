Свиридова (Свиридова) Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1903
Дата смерти21.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1931
Рождение ребёнка
1932
Сын: Архангельский Борис Владимирович
Отец ребёнка: Архангельский Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архангельский Владимир Александрович
Смерть
21.02.1972
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область