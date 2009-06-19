Иванова Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Наталья Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1974

Дата смерти

19.06.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1996

Дочь: Иванова Алина Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.06.2009
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