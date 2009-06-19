Иванова Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1974
Дата смерти19.06.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1996
Дочь: Иванова Алина Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.06.2009