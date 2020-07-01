Перепеча (Никишкина) Людмила (14.11.1948) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепеча (Никишкина) Людмила (14.11.1948) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никишкин Василий Емельянович

Мать: Никишкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1969

Дочь: Черногаева Анжела Махмадовна

Отец ребёнка: Магомедов Махмад Халиевич

Рождение ребёнка
06.10.1973

Дочь: Трифонова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Перепеча Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
23.06.1978

Сын: Перепеча Роман Владимирович

Отец ребёнка: Перепеча Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепеча Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магомедов Махмад Халиевич

Смерть
01.07.2020