Перепеча (Никишкина) Людмила (14.11.1948) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1969
Дочь: Черногаева Анжела Махмадовна
Отец ребёнка: Магомедов Махмад Халиевич
Рождение ребёнка
06.10.1973
Дочь: Трифонова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Перепеча Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
23.06.1978
Сын: Перепеча Роман Владимирович
Отец ребёнка: Перепеча Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2020