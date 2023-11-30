Клейнос (Евсеенко) Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рождения01.10.1889
Дата смерти09.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Петор Сидоров Олейников, Алексей Терентьев Клейнос, Федор Е Горбыленко, Елисей Иванов Дегтярь
Бракосочетание
09.11.1907
Муж: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
11.09.1908
Дочь: София
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
?.12.1912
Сын: Клейнос Иван
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
27.12.1913
Дочь: Попова Анисья
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1915
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
06.05.1916
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
04.07.1917
Сын: Клейнос Митрофан
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
1919
Сын: Клейнос Димитрий
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
31.01.1922
Дочь: Самойлова Анна
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
10.08.1923
Сын: Клейнос Иван
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Отец ребёнка: Клейнос Владимир
Смерть
09.06.1977