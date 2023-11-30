Клейнос (Евсеенко) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейнос (Евсеенко) Прасковья Семеновна

Место рождения

Мощенка, Чернігівська область

Дата рождения

01.10.1889

Дата смерти

09.06.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Мощенка, Чернігівська область
Петор Сидоров Олейников, Алексей Терентьев Клейнос, Федор Е Горбыленко, Елисей Иванов Дегтярь
Бракосочетание
09.11.1907

Муж: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.09.1908

Дочь: София

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1912

Сын: Клейнос Иван

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.12.1913

Дочь: Попова Анисья

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.03.1915

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Рождение ребёнка
06.05.1916

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.07.1917

Сын: Клейнос Митрофан

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Клейнос Димитрий

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.01.1922

Дочь: Самойлова Анна

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.08.1923

Сын: Клейнос Иван

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Отец ребёнка: Клейнос Владимир

Смерть
09.06.1977
Усть-Мосиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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