Важнецов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1938
Дочь: Сыроегина Галина Степановна
Мать ребёнка: Важнецова Татьяна Никоноровна
Рождение ребёнка
26.03.1940
Дочь: Важнецова Людмила Степановна
Мать ребёнка: Важнецова Татьяна Никоноровна
Смерть
Неизвестно