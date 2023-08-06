Важнецов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важнецов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1938

Дочь: Сыроегина Галина Степановна

Мать ребёнка: Важнецова Татьяна Никоноровна

Рождение ребёнка
26.03.1940

Дочь: Важнецова Людмила Степановна

Мать ребёнка: Важнецова Татьяна Никоноровна

Смерть
Неизвестно