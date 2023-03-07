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Подлепин Илья Никитич

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Место рождения

Киреевка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

18.07.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Киреевка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
19.01.1915 ст.

Жена: Подлепина Татьяна Константинова

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.11.1915 ст.

Дочь: Подлепина Анна Ильинична

Мать ребёнка: Подлепина Татьяна Константинова

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.

Сын: Подлепин Николай Ильич

Мать ребёнка: Подлепина Татьяна Константинова

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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