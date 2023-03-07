Подлепин Илья Никитич
Место рождения
Дата рождения18.07.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
03.11.1915 ст.
Дочь: Подлепина Анна Ильинична
Мать ребёнка: Подлепина Татьяна Константинова
Рождение ребёнка
06.11.1917 ст.
Мать ребёнка: Подлепина Татьяна Константинова
Смерть
Неизвестно