Кузнецов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Кузнецов Евстолий Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Глафира Петровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кузнецов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова Глафира Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Глафира Петровна

Смерть
Неизвестно
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