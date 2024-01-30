Кузнецов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кузнецов Евстолий Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Глафира Петровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кузнецов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова Глафира Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно