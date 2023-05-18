Гудзь (Максимяк) Юстина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГудзь (Максимяк) Юстина

Гудзь (Максимяк) Юстина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудзь Григорий Васильевич

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гудзь Григорий Васильевич

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудзь Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно