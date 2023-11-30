Солдатова (Шишенко) Ирина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Шишенко) Ирина Леонидовна

Место рождения

Чита, город Чита, Забайкальский край

Дата рождения

27.06.1990

Пол

Женский

Отец

1966 г.р.

Мать

1970 г.р.

Муж

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1990

Отец: Шишенко Леонид Борисович

Мать: Шишенко Наталья Павловна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Образование
Около 2007
Чита, город Чита, Забайкальский край
Образовательное учреждение: Забайкальский технический университет
Бракосочетание
2010

Муж: Солдатов Павел Евгеньевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солдатов Павел Евгеньевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Место жительства
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край
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