Солдатова (Шишенко) Ирина Леонидовна
Место рождения
Дата рождения27.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1990
Отец: Шишенко Леонид Борисович
Мать: Шишенко Наталья Павловна
Образование
Около 2007
Образовательное учреждение: Забайкальский технический университет
Бракосочетание
2010
Рождение ребёнка
27.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солдатов Павел Евгеньевич
Место жительства
Неизвестно