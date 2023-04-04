Топчиенко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1981
Сын: Топчиенко Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Топчиенко Надежда Витальевна
Рождение ребёнка
01.05.1986
Дочь: Топчиенко Вероника Анатольевна
Мать ребёнка: Топчиенко Надежда Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно