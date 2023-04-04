Топчиенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топчиенко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1981

Сын: Топчиенко Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Топчиенко Надежда Витальевна

Рождение ребёнка
01.05.1986

Дочь: Топчиенко Вероника Анатольевна

Мать ребёнка: Топчиенко Надежда Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Топчиенко Надежда Витальевна