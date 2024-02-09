Колосова (Корзникова) Васса Аммосовна
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Корзников Аммос Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Колосов Егор Данилович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1736
Сын: Колосов Пантелей Егорович
Отец ребёнка: Колосов Егор Данилович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно