Колосова (Корзникова) Васса Аммосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Корзникова) Васса Аммосовна

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Корзников Аммос Иванович

Мать: не указана

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Колосов Яков Егорович

Отец ребёнка: Колосов Егор Данилович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1736

Сын: Колосов Пантелей Егорович

Отец ребёнка: Колосов Егор Данилович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Егор Данилович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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