Екатерина Агафоникова
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Агафон Захаров
Мать: Дарья Прокофьева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Андреев
Рождение ребёнка
1809
Сын: Павел Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Андреев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Андреев
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ефим Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Андреев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Феодосия Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858