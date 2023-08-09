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Екатерина Агафоникова

Место рождения

Жуково, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Агафон Захаров

Мать: Дарья Прокофьева

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Андреев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Павел Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Андреев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Андреев

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ефим Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Андреев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Феодосия Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Андреев

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858