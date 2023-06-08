Овчинников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1921

Сын: Овчинников Николай

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Виктор

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Александр

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Овчинникова Наталья

Смерть
Неизвестно