Овчинников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1921
Сын: Овчинников Николай
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Виктор
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Александр
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Овчинникова Наталья
Смерть
Неизвестно