Митрофаненко (Галушко) Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофаненко (Галушко) Наталья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1936

Дочь: Гончарова Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Митрофаненко Григорий

Новоивановская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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