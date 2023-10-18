Митрофаненко (Галушко) Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1936
Дочь: Гончарова Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Митрофаненко Григорий
Новоивановская, Новопокровский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно