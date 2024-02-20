Шилова (Павлова) Парасковья (Параскева) Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Павлова) Парасковья (Параскева) Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

08.12.1943

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1911 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Павлов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Алексей Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шилов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Шилов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Алексей Николаевич

Смерть
08.12.1943
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