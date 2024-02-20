Шилова (Павлова) Парасковья (Параскева) Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти08.12.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Павлов Павел
Рождение ребёнка
13.11.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Алексей Николаевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шилов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1943