Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Застрожнова) Светлана
(Застрожнова) Светлана
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1966
Дата смерти
2020
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Застрожнова (Чумичкина) Мария Федоровна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: не указан
Мать:
Застрожнова Мария Федоровна
Смерть
2020
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия