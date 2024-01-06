(Застрожнова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Застрожнова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: не указан

Мать: Застрожнова Мария Федоровна

Смерть
2020
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