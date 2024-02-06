Максимова Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Максимов Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Максимова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1892 ст.

Сын: Максимов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.03.1895 ст.

Сын: Максимов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.

Дочь: Максимова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.

Сын: Максимов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Дмитрий Евграфович

Смерть
Неизвестно
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