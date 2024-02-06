Максимова Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Максимов Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Максимова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
10.05.1892 ст.
Сын: Максимов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
05.03.1895 ст.
Сын: Максимов Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
18.07.1903 ст.
Дочь: Максимова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович
Рождение ребёнка
24.12.1905 ст.
Сын: Максимов Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Максимов Дмитрий Евграфович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно