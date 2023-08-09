Компанеец (Милютина) Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1890 ст.
Дата смерти01.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Компанеец Пётр Порфирьевич
Отец ребёнка: Компанеец Порфирий Георгиевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Компанеец Василиск Порфирьевич
Отец ребёнка: Компанеец Порфирий Георгиевич
Рождение ребёнка
22.05.1910 ст.
Дочь: Компанеец Галя Порфирьевна
Отец ребёнка: Компанеец Порфирий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.1942
Замошье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область