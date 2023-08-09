Компанеец (Милютина) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Компанеец (Милютина) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

13.10.1890 ст.

Дата смерти

01.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Компанеец Пётр Порфирьевич

Отец ребёнка: Компанеец Порфирий Георгиевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Компанеец Василиск Порфирьевич

Отец ребёнка: Компанеец Порфирий Георгиевич

Рождение ребёнка
22.05.1910 ст.

Дочь: Компанеец Галя Порфирьевна

Отец ребёнка: Компанеец Порфирий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Компанеец Порфирий Георгиевич

Смерть
01.07.1942
Замошье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область