Орловъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловъ Николай

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

17.05.1863

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1863

Отец: Орловъ Петръ

Мать: Орлова Анастасия

Александровка
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