Гвоздев Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
09.10.1911 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.
Дочь: Гвоздева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Гвоздева Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.
Сын: Гвоздев Николай Александрович
Мать ребёнка: Гвоздева Варвара Егоровна
Смерть
1946