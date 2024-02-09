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Гвоздев Александр Александрович

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гвоздев Александр Васильевич

Мать: Гвоздева Матрёна Борисовна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.10.1911 ст.

Жена: Гвоздева Варвара Егоровна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.08.1912 ст.

Дочь: Гвоздева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Гвоздева Варвара Егоровна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1913 ст.

Сын: Гвоздев Николай Александрович

Мать ребёнка: Гвоздева Варвара Егоровна

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1946
Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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