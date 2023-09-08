Марцинкевич (фон Баумгартен) NN
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Книпер Софья Антоновна
Отец ребёнка: Марцинкевич Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Книпер Александра Антоновна
Отец ребёнка: Марцинкевич Антоний Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Пургольд Анна Антоновна
Отец ребёнка: Марцинкевич Антоний Михайлович