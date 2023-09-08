Марцинкевич (фон Баумгартен) NN — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марцинкевич (фон Баумгартен) NN

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Von Baumgarten Hans (Johann) Reinhold

Мать: Von Handtwig Agatha Helene* Wilhelmine

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Книпер Софья Антоновна

Отец ребёнка: Марцинкевич Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Книпер Александра Антоновна

Отец ребёнка: Марцинкевич Антоний Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Пургольд Анна Антоновна

Отец ребёнка: Марцинкевич Антоний Михайлович

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