Гераськина (Калинкина) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1911
Дата смерти24.12.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911
Отец: Калинкин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович
Рождение ребёнка
01.04.1936
Дочь: Лопухова Елена
Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович
Рождение ребёнка
?.01.1942
Рождение ребёнка
06.08.1944
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Гераськин Александр
Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович
Рождение ребёнка
15.05.1950
Рождение ребёнка
15.05.1952
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
24.12.1994
Белово, Беловский, Кемеровская область