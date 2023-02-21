Гераськина (Калинкина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераськина (Калинкина) Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1911

Дата смерти

24.12.1994

Пол

Женский

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1935 г.р.
1936 г.р.
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Около 1947 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1911

Отец: Калинкин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1927

Муж: Гераськин Леонтий Трофимович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович

Рождение ребёнка
01.04.1936

Дочь: Лопухова Елена

Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович

Рождение ребёнка
?.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович

Рождение ребёнка
06.08.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Гераськин Александр

Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович

Рождение ребёнка
15.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович

Рождение ребёнка
15.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гераськин Леонтий Трофимович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
24.12.1994
Белово, Беловский, Кемеровская область
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